Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 10-го тура

Сегодня, 17 сентября, матчем «Урал» — «Ахмат» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральные игры тура — 17 сентября между собой встретятся «Зенит» и «Динамо» (Москва), а 18 сентября состоится московское дерби «Спартака» и «Локомотива».
В 10-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
17 сентября, суббота:
«Урал» — «Ахмат» (Екатеринбург, 12:00 мск);
«Торпедо» — ЦСКА (Москва, 14:00);
«Ростов» — «Крылья Советов» (Ростов, 16:30);
«Динамо» — «Зенит» (Москва, 19:00).
18 сентября, воскресенье:
«Пари НН» — «Оренбург» (Нижний Новгород, 14:00 мск);
«Краснодар» — «Химки» (Краснодар, 16:30 мск);
«Сочи» — «Факел» (Сочи, 16:30 мск);
«Спартак» — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск).
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — за восемь туров команда Сергея Семака набрала 23 очка. Второе место занимает ЦСКА (20), третье — «Ростов» (19).
- 17 сентября 2022
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