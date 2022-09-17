Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 10-го тура

Сегодня, 17 сентября, матчем «Урал» — «Ахмат» стартует 10-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральные игры тура — 17 сентября между собой встретятся «Зенит» и «Динамо» (Москва), а 18 сентября состоится московское дерби «Спартака» и «Локомотива».



В 10-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:



17 сентября, суббота:



«Урал» — «Ахмат» (Екатеринбург, 12:00 мск);

«Торпедо» — ЦСКА (Москва, 14:00);

«Ростов» — «Крылья Советов» (Ростов, 16:30);

«Динамо» — «Зенит» (Москва, 19:00).



18 сентября, воскресенье:



«Пари НН» — «Оренбург» (Нижний Новгород, 14:00 мск);

«Краснодар» — «Химки» (Краснодар, 16:30 мск);

«Сочи» — «Факел» (Сочи, 16:30 мск);

«Спартак» — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск).



Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — за восемь туров команда Сергея Семака набрала 23 очка. Второе место занимает ЦСКА (20), третье — «Ростов» (19).