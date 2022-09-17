«Ростов» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 17 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Крылья Советов».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди и Владислав Назаров. В роли резервного рефери выступит Сергей Чебан.
«Ростов» набрал 19 очков в девяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (10) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
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