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Томас Мюллер отобрал у фаната телефон и улыбнулся в камеру

Томас Мюллер отобрал у фаната телефон и улыбнулся в камеру
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Во время матча 6-го тура чемпионата Германии по футболу «Бавария» — «Штутгарт» (2:2) произошёл интересный эпизод. На поле выбежал болельщик с телефоном в руках, который бежал к новичку мюнхенцев Садио Мане. В это время полузащитник «Баварии» Томас Мюллер выхватил телефон и улыбнулся в камеру.

Напомним, 10 сентября в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Бавария» принимала «Штутгарт». Встреча проходила на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась результативной ничьей — 2:2.

Таким образом, после шести туров чемпионата Германии мюнхенцы набрали 12 очков (на данный момент первое место), а «швабы» — пять (13-е место). В следующем матче «Бавария» сыграет с «Аугсбургом», а «Штутгарт» — с «Айнтрахтом».

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