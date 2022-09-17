Игрок «Динамо» Сазонов: «Зенит» реально победить. Должны показать — мы хозяева в Москве

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Зенит» реально победить. Как? Хорошо играть в футбол. От 8:0 никаких эмоций. Не знаю, насколько в этом результате заслуги «Зенита». Может, там «Оренбург» предоставил им возможность забить восемь… Мы им такой возможности не предоставим. Будет интересно, да ещё и играем дома. Должны показать — мы хозяева в Москве.



Для меня это особенный матч, так как я воспитанник «Зенита»: был там 14 лет, стал чемпионом. Очень надеюсь, что сыграю, а мы — победим. Я принял правильное решение, когда перешёл из «Зенита» в «Динамо». Никому ничего доказывать не надо, только самому себе. Надо хорошо сыграть всей командой, даже больше чем на 100%. И победить, конечно», — сказал Сазонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.