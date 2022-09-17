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Промес обиделся на Брызгалова, не отдавшего ему футболку после матча «Спартак» — «Факел»

Промес обиделся на Брызгалова, не отдавшего ему футболку после матча «Спартак» — «Факел»
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Нападающему «Спартака» Квинси Промесу не удалось обменяться футболками с защитником «Факела» Сергеем Брызгаловым после матча группового этапа Кубка России.

После игры Брызгалов попросил у Промеса футболку, которую нидерландский футболист отдал без колебаний. Однако форвард удивился, что Брызгалов не отдал свою футболку в ответ. «Давай, ты тоже!» — воскликнул Промес на русском языке. После этого защитник признался, что у него всего одна футболка. Тогда игроки договорились обменяться футболками после следующего очного матча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Напомним, матч «Спартак» — «Факел», прошедший 15 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершилась победой красно-белых со счётом 3:0. Промес стал автором одного из голов.

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