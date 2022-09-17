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«Урал» — «Ахмат»: Бикфалви получил травму на второй минуте матча и был заменён

«Урал» — «Ахмат»: Бикфалви получил травму на второй минуте матча и был заменён
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Сегодня, 17 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» играет с «Ахматом». Встреча проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 12:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ахмат».

Уже на второй минуте матча травму получил лидер «Урала» Эрик Бикфалви. Он не смог продолжить матч и был заменён. Футболист сразу передал капитанскую повязку Даниэлю Мишкичу и покинул поле. Вместо Бикфалви на поле вышел Рай Влут.

«Ахмат» набрал 11 очков в девяти матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (4) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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