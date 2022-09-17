Гришин: ЦСКА обыграет «Торпедо», здесь не должно быть никаких вариантов

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо», который состоится сегодня, 17 сентября.



«ЦСКА – явный фаворит, потому что хороший подбор игроков, показывают самый хороший футбол в Премьер-Лиге. Поэтому я поставлю на ЦСКА. Здесь даже не должно быть никаких вариантов. «Торпедо» сейчас в кризисе, поменялся тренер, поэтому ЦСКА на данный момент сильнее. С другой стороны, это футбол и никто не знает, как сложится игра.



У армейцев не должно быть трудностей. Приехал Роша – хороший игрок, Дивеев и Зайнутдинов неплохо смотрятся в тройке защиты. Опускаются Гайич и Мойзес на позиции защитников в обороне, поэтому в этом компоненте проблем не будет. А как взломать оборону «Торпедо» нашей атакующей команде – вот это будет проблема. Если ЦСКА забьёт первым, торпедовцам придётся раскрываться и армейцы на контратаках забьют ещё.



Дополнительный стимул для «Торпедо», что сыграют в «Лужниках»? Все мечтают там играть, не каждому это дано. Думаю, в ЦСКА ребята тоже хотят сыграть в «Лужниках» на новом стадионе, на хорошем поле. Будет хороший футбол, но победит ЦСКА», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.