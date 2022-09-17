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Нгамалё: для «Динамо» матч с «Зенитом» — вызов. Думаю, результат будет позитивным для нас

Нгамалё: для «Динамо» матч с «Зенитом» — вызов. Думаю, результат будет позитивным для нас
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Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Знаю, что следующая игра – с лидером чемпионата, но «Динамо» важен каждый матч. Игра с «Зенитом», конечно, важна, как и другие игры чемпионата. Для «Динамо» это хороший вызов. Мы должны проявить свои лучшие качества. Думаю, результат матча с «Зенитом» будет для нас позитивным», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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