«Торпедо» — ЦСКА: защитник хозяев Шапич открыл счёт

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» встречается с ЦСКА. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Лужники» В Москве. К 38-й минуте счёт 1:0 в пользу «Торпедо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Торпедо» — ЦСКА.

На 33-й минуте защитник «Торпедо» Стефан Шапич открыл счёт в матче. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в прыжке не дотянулся до мяча головой после навеса со штрафного, и тот прилетел к Шапичу, который ногой в касание переправил мяч в ближний угол.

Московский ЦСКА набрал 20 очков в девяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).