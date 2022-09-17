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«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
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Владимир Гранат рассказал, за счёт чего «Динамо» может обыграть «Зенит»

Владимир Гранат рассказал, за счёт чего «Динамо» может обыграть «Зенит»
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Хочется, чтобы была обоюдоострая игра, яркая, с обилием голевых моментов и голов. Хотелось бы, чтобы победило «Динамо», но мотивированный «Зенит» – самая сильная команда чемпионата. И так она самая сильная, а когда мотивированная за счёт соперника – ещё сильнее.

За счёт чего «Динамо» может победить? Наверное, за счёт дисциплины, своего желания и удачи. Если удача будет на их стороне, то они смогут победить», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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