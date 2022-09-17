Агент Виллиана Роши: мы ни на секунду не пожалели, что перешли в ЦСКА

Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, поделился мнением о выступлении своего клиента в московском клубе.



«Знаю, что Виллиан попал в символическую сборную тура, а потом забил дебютный гол за ЦСКА. Ему действительно очень комфортно в России, в Москве. Адаптация проходит очень хорошо и быстро, партнёры ему помогают во всём, мы ни на секунду не пожалели, что перешли в ЦСКА», – цитирует Кампеделли «Евро-Футбол.Ру».



Напомним, ЦСКА объявил о подписании бразильца 1 сентября. Согласно данным Transfermarkt, переход Роши обошёлся в € 2 млн. С футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года с опцией продления ещё на сезон. В кубковом матче с «Уралом» (2:1) Роша забил дебютный гол за ЦСКА.

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