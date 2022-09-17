Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ
Поделиться
В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. К перерыву счёт 2:0 в пользу «горожан».
На 16-й минуте второй гол в ворота «Вулверхэмптона» забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Таким образом, норвежский форвард стал первым игроком в истории АПЛ, забившим в первых четырёх выездных матчах в лиге.
Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец Альф-Инге Холанд.
«Манчестер Сити» в шести матчах набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:27
-
14:15
-
14:06
-
13:56
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:10
-
13:09
-
12:57
-
12:56
-
12:49
-
12:42
-
12:21
-
12:18
-
12:10
-
11:58
-
11:55
Партнерский контент