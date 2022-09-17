Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. К перерыву счёт 2:0 в пользу «горожан».



На 16-й минуте второй гол в ворота «Вулверхэмптона» забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Таким образом, норвежский форвард стал первым игроком в истории АПЛ, забившим в первых четырёх выездных матчах в лиге.

Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец Альф-Инге Холанд.

«Манчестер Сити» в шести матчах набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.