Булыкин считает, что «Динамо» может преподнести сюрприз в матче с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенита» и московского «Динамо» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Жду дерби двух столиц. «Зенит» как чемпион будет сражаться с преследователем в прошлом чемпионате. Думаю, это накладывает свой отпечаток, потому что две команды в прошлом сезоне бились практически за чемпионство. Нас ждёт интересный матч, и не скажу, что «Зенит» – фаворит. Думаю, тут как раз «Динамо» может преподнести сюрприз. На бумаге и по статистике «Зенит» сильнее, а как это будет всё складываться на поле – мы увидим. Если динамовцы соберутся и выдадут хороший матч, то зенитовцам будет очень тяжело, с учётом того, что они играют в гостях.
За счёт чего «Динамо» может превзойти «Зенит»? По мастерству, конечно, будет тяжело, но по самоотдаче они вполне могут. Мы знаем, что в футболе не всегда выигрывает сильнейший, а, как у нас говорят, кто больше хотел. Поэтому, если динамовцы хорошо настроятся на этот матч и каждый выдаст лучшую игру, понятное дело, «Динамо» может выиграть», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 17 сентября 2022
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