Даса: «Динамо» не собирается выйти с «Зенитом» и сказать: «Спасибо за игру, мы проиграли»

Защитник московского «Динамо» Эли Даса поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с санкт-петербургским «Зенитом».

«У «Зенита» топ-команда, высокого уровня игроки, но это футбол. Мы должны вынуть из себя всё лучшее, чтобы добиться результата. Мы не собираемся выйти на поле, дождаться конца и сказать им: «Спасибо за игру, мы проиграли». Надеюсь, что мы покажем сильный футбол», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.