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ЦСКА проиграл «Торпедо» в матче РПЛ

ЦСКА проиграл «Торпедо» в матче РПЛ
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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» встречалось с ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой «Торпедо» со счётом 1:0.

На 33-й минуте защитник «Торпедо» Стефан Шапич открыл счёт в матче. Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в прыжке не дотянулся до мяча головой после навеса со штрафного, и тот прилетел к Шапичу, который ногой в касание переправил мяч в ближний угол.

«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). В тройку лидеров турнира также входит «Ростов» (19).

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
17 сентября 2022, суббота. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Шапич – 33'
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