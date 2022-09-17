«Динамо» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 17 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Зенит».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). В роли резервного рефери выступит Игорь Панин (Дмитров).
«Зенит» набрал 23 очка в девяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (16) — на шестом месте. В тройку лидеров соревнований входят ЦСКА (20) и «Ростов» (19).
- 17 сентября 2022
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