«СКА Ростов-на-Дону» запрещено регистрировать новых футболистов

В четверг, 15 сентября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение запретить «СКА Ростов-на-Дону» регистрировать новых футболистов, сообщает пресс-служба организации.



« Удовлетворить заявление футболиста Алексея Соловьёва в отношении ФК «СКА Ростов-на-Дону» о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам с учётом уточнения требований частично. Обязать клуб выплатить задолженность по премиям за достижение спортивных результатов, задолженность по среднему заработку за период нахождения футболиста в отпуске, задолженность по компенсации неиспользованного отпуска, проценты, установленные ст. 236 ТК РФ, за нарушение сроков выплат по заработной плате за период июль 2021-июнь 2022 г., компенсации найма жилого помещения за период июль 2021-июнь 2022 г., премий за достижение спортивных результатов в спортивном сезоне 2021-2022 гг., компенсации за неиспользованный отпуск.



Применить к ФК «СКА Ростов-на-Дону» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом Алексеем Соловьёвым, установленных настоящим решением. В удовлетворении оставшейся части требований футболиста в отношении ФК «СКА Ростов-на-Дону» отказать.



Удовлетворить заявление футболиста Никиты Куприянова в отношении ФК «СКА Ростов-на-Дону» о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам в полном объёме. Обязать клуб выплатить футболисту задолженность по премиям, проценты, установленные ст. 236 ТК РФ, за нарушение сроков выплат премий, задолженность по компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Обязать клуб компенсировать футболисту расходы на представителя, составление нотариальной доверенности и направление претензии.



Применить к ФК «СКА Ростов-на-Дону» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом Никитой Куприяновым, установленных настоящим решением», — говорится в сообщении.

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