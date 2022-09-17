Александр Гришин высказался о сенсационной победе «Торпедо» в матче с ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение армейцев в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1).
«ЦСКА играл намного лучше, но не повезло. Было как много моментов, так и полумоментов, но не попадали — всего два удара в створ ворот. Конечно, это сенсация, потому что ЦСКА по составу сильнее, да и по игре был намного лучше соперника. У «Торпедо» даже был ещё один момент, когда Лебеденко вышел один на один и Акинфеев спас. ЦСКА владел полным преимуществом, но «Торпедо», билось, за что и надо отметить защитников и всю команду.
ЦСКА во втором тайме ни разу не пробил в створ ворот? Так бывает. Где-то не везёт, где-то рядом мяч проходит. Две штанги было, перекладина — бывают такие матчи, где чуть-чуть везения не хватает», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 17 сентября 2022
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