«Порядок бьёт класс». Масалитин — о поражении ЦСКА в матче с «Торпедо»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).
«Тот случай, когда порядок бьёт класс. На Кубок сыграли уверенно и думали, что в чемпионате всё продолжится. К сожалению, не произошло этого. Отдали инициативу сопернику, сыграли на контратаках, чего не надо было делать. Пропустили необязательный гол — там явная ошибка защитников. Потом включились. Но включились тогда, когда уже надо было на морально-волевых и мастерстве.
Когда допускаются ошибки в простейшей ситуации, то начинается злоба на соперников и судей. Отсюда получается, что игра невнятная. Надо было с первых минут прессинговать, не отдавать мяч. Позволили сопернику почувствовать уверенность — отсюда такой и результат. У ЦСКА наметилась тенденция: ведущие игроки невнятно выглядят которую игру. Нужна была ротация на эту игру», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 17 сентября 2022
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