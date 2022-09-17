«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в выездном матче АПЛ
Поделиться
В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой «горожан» со счётом 3:0.
На первой минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш. На 16-й минуте форвард Эрлинг Холанд упрочил преимущество гостей. На 33-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Вулверхэмптона» Нэйтан Коллинз, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 69-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден установил итоговый счёт встречи.
«Манчестер Сити» набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (6) — на 16-м месте. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
17:45
-
17:43
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
17:08
-
17:06
-
16:58
-
16:58
-
16:52
-
16:50
-
16:47
-
16:46
-
16:41
-
16:38
-
16:37
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:24
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:45
-
15:30
-
15:20
Партнерский контент