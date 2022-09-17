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«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в выездном матче АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в выездном матче АПЛ
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В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой «горожан» со счётом 3:0.

На первой минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш. На 16-й минуте форвард Эрлинг Холанд упрочил преимущество гостей. На 33-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Вулверхэмптона» Нэйтан Коллинз, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 69-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден установил итоговый счёт встречи.

«Манчестер Сити» набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (6) — на 16-м месте. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
17 сентября 2022, суббота. 14:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Грилиш – 1'   0:2 Холанд – 16'   0:3 Фоден – 69'
Удаления: Коллинз – 33' / нет
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