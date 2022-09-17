«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в выездном матче АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой «горожан» со счётом 3:0.



На первой минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш. На 16-й минуте форвард Эрлинг Холанд упрочил преимущество гостей. На 33-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Вулверхэмптона» Нэйтан Коллинз, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 69-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден установил итоговый счёт встречи.



«Манчестер Сити» набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (6) — на 16-м месте. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».