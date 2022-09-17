Владимир Федотов объяснил поражение ЦСКА в матче с «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).



«Готовились, говорили, что надо убрать чемоданы, финты в них убрать. Значит, плохо говорили. На первый тайм команда вышла без концентрации. Проявили неготовность к борьбе. Видели, что команда злая. Никто не собирается раздавать победы на блюдечке. Пролетает мяч, а у нас все как заворожённые стоят. Из 23 ударов у ЦСКА только один – в створ. Концентрацию очень сложно возвращать по ходу матча. Второй тайм был лучше», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте.

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