Геркус: сколько стоит аренда «Лужников»? При такой посещаемости будем окупаться

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус высказался об аренде стадиона «Лужники» после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0).

«После матча с «Ростовом» говорил про судейство? Я не говорил — вы спрашивали, а я хотел отшутиться. Сегодня судейство как судейство. Я бы не обращал на это внимания.



Сколько аренда стоит? При такой посещаемости мы будем окупаться», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (23).