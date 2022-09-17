Федотов — о «Торпедо»: с такими командами тяжело играть. Стадион тоже придал эмоций

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о причинах поздних замен в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).



«Что касается замен, свежесть игроков была под вопросом, поэтому сделали замены попозже. Мы делали не то, что планировали. С такими командами тяжело играть. Видели изменения в «Торпедо», говорили об этом с ребятами. Стадион тоже придал эмоций. Это дерби, игра двух московских команд. К ожесточённому сражению нужно быть готовыми. В моменте с голом был кикс, и мяч приземлился на ногу высокому защитнику.



Если посмотрим эпизод с жёлтой Мойзеса, не было ни касания лица, ничего. Таких эпизодов в игре миллион», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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