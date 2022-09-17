Защитник «Торпедо»: с командами вроде ЦСКА легче играть, а клубы ниже в таблице боевитее

Защитник московского «Торпедо» Артём Самсонов рассказал о причинах победы над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.



«С такими командами, как ЦСКА, играть легче. Они дают команде играть. Те команды, которые ниже в таблице, более боевитые. Там меньше футбола. Сегодня мы выполнили план на игру и справились с задачей. Главное, что все сегодня отрабатывали так, как надо. Каждый на своей позиции, не проиграли борьбу. Сегодня всё зависело от борьбы и самоотдачи футболистов», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» встречалось с ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой «Торпедо» со счётом 1:0. «Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте.

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