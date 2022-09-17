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«Мальорка» обыграла «Альмерию» и приблизилась к группе лидеров в Ла Лиге

«Мальорка» обыграла «Альмерию» и приблизилась к группе лидеров в Ла Лиге
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Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании. Местная «Мальорка» встречалась с «Альмерией». Финальный свисток Хуана Мартинеса Мунуэры зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил защитник Пабло Маффео: один из одноклубников футболиста выполнил подачу в штрафную, защитник «Альмерии» срезал мяч точно на голову Маффео, открывшего счёт на 24-й минуте.

Гол Пабло Маффео в ворота «Альмерии». Видеоролик:

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«Мальорка» набрала восемь очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. Впереди лишь группа лидеров из семи команд, набравших более 10 очков. «Альмерия» с четырьмя очками остаётся на 14-й позиции.

Испания - Примера. 6-й тур
17 сентября 2022, суббота. 15:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 0
Альмерия
Альмерия
1:0 Маффео – 25'
Комментарии
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