Стало известно, какие позиции укрепит МЮ в зимнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» собирается выйти на рынок в ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе. Как сообщает испанский портал Fichajes, «красные дьяволы» хотят приобрести игроков на позиции правого крайнего защитника, креативного полузащитника и нападающего.

По сведениям инсайдеров, одним из кандидатов на позицию полузащитника является футболист «Лестера» Юри Тилеманс. Контракт игрока с «лисами» истекает летом 2023 года. На позицию нападающего Эрик тен Хаг желает взять сменщика Рашфорда и Марсьяля на место Роналду, который может покинуть манкунианцев этой зимой. На позицию правого защитника команда также желает приобрести сменщика Диогу Дало, который застолбил за собой место в основе клуба. Всего руководство готово потратить на новых футболистов около € 80,6 млн.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У подопечных Эрика тен Хага 12 набранных очков после шести проведённых встреч чемпионата.

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»: