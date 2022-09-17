Марк-Андре тер Штеген вошёл в тройку иностранцев «Барселоны» по числу матчей за клуб

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе с капитанской повязкой в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Эльче». Эта встреча стала для немецкого футболиста 335-й в составе «Барселоны». По этому показателю он вышел на третье место среди иностранцев клуба, опередив Хавьера Маскерано (334). Об этом сообщает журналист Педро Мартин в «Твиттере».
Выше 30-летнего тер Штегена располагаются Дани Алвес (408 матчей) и Лионель Месси (778 матчей).
Тер Штеген стал игроком «Барселоны» в 2014 году, но начинал свою карьеру в испанском клубе вратарь «вторым номером», будучи сменщиком Клаудио Браво. Однако именно тер Штеген был основным вратарём «Барселоны» в последней для клуба Лиге чемпионов сезона-2014/2015.
Видеообзор. «Кадис» — «Барселона». Испанская Примера – 2022/2023. 5-й тур:
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