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«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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Сегодня, 17 сентября, состоится центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» примет санкт-петербургский «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Саба Сазонов, Диего Лаксальт, Роберто Фернандес, Эли Даса, Даниил Фомин, Денис Макаров, Арсен Захарян, Матиас Норманн, Муми Нгамалё, Фёдор Смолов.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родригао, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Иван Сергеев, Малком.

«Зенит» является лидером российского чемпионата — у команды набрано 23 очка. «Динамо» с 16 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.

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