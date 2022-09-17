«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Сегодня, 17 сентября, состоится центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» примет санкт-петербургский «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Саба Сазонов, Диего Лаксальт, Роберто Фернандес, Эли Даса, Даниил Фомин, Денис Макаров, Арсен Захарян, Матиас Норманн, Муми Нгамалё, Фёдор Смолов.



«Зенит»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родригао, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Иван Сергеев, Малком.

«Зенит» является лидером российского чемпионата — у команды набрано 23 очка. «Динамо» с 16 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.

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