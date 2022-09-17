«Барселона» — «Эльче»: Роберт Левандовски забил седьмой мяч в Ла Лиге в шести матчах

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски открыл счёт в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Эльче». Польский форвард замкнул передачу защитника Алекса Бальде и вывел свою команду вперёд.



На 14-й минуте матча после передачи Френки де Йонга Левандовски пытался убежать один на один, но его забег был остановлен фолом «последней надежды» в исполнении капитана «Эльче» Гонсало Верду. Главный судья встречи Алехандро Муньис Руис показал футболисту прямую красную карточку.

Красная карточка Верду за фол на Левандовском. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 34-й минуте Левандовскому никто не помешал, когда тот в падении отправлял мяч в пустые ворота после передачи Бальде.

Гол Левандовского. Видеоролик: