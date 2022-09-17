«Бавария» проиграла «Аугсбургу», не сумев победить в четвёртом матче Бундеслиги подряд

Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «WWK Арена» в Аугсбурге и завершилась сенсационной победой хозяев — 1:0.
На 59-й минуте отличился нападающий «Аугсбурга» Мергим Бериша, ему ассистировал защитник Иагу Бордуши — это оказался единственный гол в матче. У мюнхенцев было подавляющее преимущество по владению мячом — 76% на 24%. «Бавария» не может одержать победу в Бундеслиге уже на протяжении четырёх туров.
Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «Аугсбург» набрал девять очков (на данный момент 11-е место), а «Бавария» — 12 очков (четвёртое место). После паузы на матчи сборных в Бундеслиге подопечные Энрико Масена сыграют с «Шальке-04», а команда Юлиана Нагельсмана — с «Байером».
- 17 сентября 2022
-
19:19
-
19:18
-
19:17
-
19:17
-
19:12
-
19:12
-
19:02
-
18:50
-
18:42
-
18:38
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
17:59
-
17:51
-
17:51
-
17:45
-
17:43
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
17:08
-
17:06