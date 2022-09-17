«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче 10-го тура РПЛ

Сегодня, 17 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал самарские «Крылья Советов». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск.
Хозяева вышли вперёд уже в самом начале матча. На первой минуте отличился Хорен Байрамян после передачи Алексея Миронова. На 12-й минуте Сергей Пиняев смог сравнять счёт после передачи Максима Глушенкова. На 68-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Полоз сравнял счёт с 11-метрового удара. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу южан со счётом 2:1.
После этого матча «Ростов» набирает 22 очка и вплотную подбирается к лидирующему «Зениту», перемещаясь на вторую строчку. У «Крыльев Советов» остаётся в активе 10 набранных очков и 10-е место чемпионата.
- 17 сентября 2022
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