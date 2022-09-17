Источник: «Спартак» не будет платить зарплату Бальде на время дисквалификации

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде не будет получать зарплату в московском клубе на период дисквалификации. Об этом сообщает Metaratings. Ранее стало известно, что футболист дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.



По сведениям источника, при проведении сделки по переходу Кейта Бальде в «Спартак» его агент Федерико Пасторелло не уведомил московский клуб о нарушении своим клиентом процедуры допинг-контроля в Италии и о том, что предстоит разбирательство по этому поводу, где возможна длительная дисквалификация футболиста.

27-летний Бальде стал игроком «Спартака» в августе 2022 года на правах свободного агента. Сенегалец успел дебютировать за команду в матче с «Зенитом» в чемпионате России.