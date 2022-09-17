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АПЛ: «Ньюкасл» и «Борнмут» поделили очки в матче 7-го тура

АПЛ: «Ньюкасл» и «Борнмут» поделили очки в матче 7-го тура
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Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Борнмут». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне и завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт на 57-й минуте благодаря голу датского полузащитника «вишен» Филипа Биллинга, ему ассистировал защитник Джордан Земура. «Сороки» отыгрались на 67-й минуте: нападающий Александер Исак реализовал пенальти, поставленный за игру рукой в штрафной «Борнмута».

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ньюкасл» набрал восемь очков (на данный момент 10-е место), а «Борнмут» — восемь очков (12-е место). После паузы на матчи сборных в Премьер-лиге «сороки» сыграют с «Фулхэмом», а «вишни» — с «Брентфордом».

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
17 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Биллинг – 62'   1:1 Исак – 67' (пен)
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