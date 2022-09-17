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Дубль Левандовского принёс «Барселоне» разгромную победу над «Эльче»

Дубль Левандовского принёс «Барселоне» разгромную победу над «Эльче»
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Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» проходил матч 6-го тура чемпионата Испании. Местная «Барселона» встречалась с «Эльче». Финальный свисток Алехандро Муньис Руиса зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 3:0.

На 14-й минуте гости остались в меньшинстве. Гонсало Верду совершил фол «последней надежды» на Роберте Левандовском и был удалён с поля прямой красной карточкой.

Верду покидает поле после удаления. Видеоролик:

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На 34-й минуте Левандовскому никто не помешал забить седьмой мяч в шестой игре чемпионата Испании: поляк замкнул передачу Алекса Бальде.

Первый гол Левандовского. Видеоролик:

В концовке первого тайма с паса Бальде отличился и Мемфис Депай.

Первый гол Депая в сезоне. Видеоролик:

В начале второго тайма Левандовски оформил дубль.

Второй гол Левандовского. Видеоролик:

«Барселона» набрала 16 очков и промежуточно вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эльче» (1) — на последнем месте.

Испания - Примера. 6-й тур
17 сентября 2022, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Эльче
Эльче
1:0 Левандовски – 34'   2:0 Депай – 41'   3:0 Левандовски – 48'
Удаления: нет / Верду – 14'
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