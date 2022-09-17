Дубль Левандовского принёс «Барселоне» разгромную победу над «Эльче»

Сегодня, 17 сентября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» проходил матч 6-го тура чемпионата Испании. Местная «Барселона» встречалась с «Эльче». Финальный свисток Алехандро Муньис Руиса зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 3:0.
На 14-й минуте гости остались в меньшинстве. Гонсало Верду совершил фол «последней надежды» на Роберте Левандовском и был удалён с поля прямой красной карточкой.
Верду покидает поле после удаления. Видеоролик:
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На 34-й минуте Левандовскому никто не помешал забить седьмой мяч в шестой игре чемпионата Испании: поляк замкнул передачу Алекса Бальде.
Первый гол Левандовского. Видеоролик:
В концовке первого тайма с паса Бальде отличился и Мемфис Депай.
Первый гол Депая в сезоне. Видеоролик:
В начале второго тайма Левандовски оформил дубль.
Второй гол Левандовского. Видеоролик:
«Барселона» набрала 16 очков и промежуточно вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эльче» (1) — на последнем месте.
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