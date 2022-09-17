Дзюба вновь в запасе на матч «Адана Демирспор», Кудряшов — в старте «Антальяспора»

Российский нападающий Артём Дзюба вновь оказался в запасе на матч своего клуба «Адана Демирспор». Сегодняшним соперником его команды станет «Антальяспор», встреча начнётся в 20:00 мск.
Стартовый состав «Адана Демирспор»: Эртач Озбир, Свенссон, Ракицкий, Самет, Родригеш, Н'Диайе, Инлер, Юсуф Сары, Оньекуру, Беланда, Эмре Акбаба.
Запасные: Ведат Каракуш, Абдуррахим Дурсун, Исмаил Джокджалыс, Семих Гюлер, Стамбули, Бьярнасон, Акинтола, Гульбрандсен, Бритт Ассомбалонга, Дзюба.
В стартовом составе «Антальяспора» на поле выйдет российский защитник Фёдор Кудряшов.
После шести сыгранных туров «Адана Демирспор» набрал 13 очков, а «Аланьяспор» — восемь. Действующим чемпионом страны является «Трабзонспор» — с ним команда Дзюбы играла прошлый матч и одержала победу, однако Артём в той игре так и не вышел на поле со скамейки запасных.
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