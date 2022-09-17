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«Хорошо, что у него хоть две ноги». Червиченко — о дисквалификации Бальде из-за допинга

«Хорошо, что у него хоть две ноги». Червиченко — о дисквалификации Бальде из-за допинга
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал дисквалификацию нападающего красно-белых Кейта Бальде из-за нарушения процедуры допинг-контроля.

«Чудесно. Хорошо, что у него хоть две ноги, а то могли и не заметить в пылу страсти. Ну это первый ляп, что ли, который «Спартак» совершает на трансферном рынке? Думаю, для усиления эффекта себе ещё и спортивного директора весёлого хотят взять, чтобы усилить впечатление. Чтобы вообще весь мусор выгрести не только из Европы, но и со всего мира.

Видно, решили, что «Фиорентина» обижается, и решили подсластить пилюлю, совершив нечто более несуразное, чем покупка Кокорина», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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