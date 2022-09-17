«Динамо» — «Зенит»: Мостовой вывел гостей вперёд после ошибки Норманна

Сегодня, 17 сентября, проходит центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимает санкт-петербургский «Зенит». Встреча идёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 35-й минуте московское «Динамо» провалилось в центре обороны, и после ошибки Матиаса Норманна «Зенит» через пас оказался перед штрафной: Иван Сергеев отдал голевую передачу на Андрея Мостового, который низом пробил в дальний нижний угол – 1:0.



«Зенит» является лидером российского чемпионата — у команды набрано 23 очка. «Динамо» с 16 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.