Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Зенит»: Мостовой вывел гостей вперёд после ошибки Норманна

«Динамо» — «Зенит»: Мостовой вывел гостей вперёд после ошибки Норманна
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, проходит центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимает санкт-петербургский «Зенит». Встреча идёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й минуте московское «Динамо» провалилось в центре обороны, и после ошибки Матиаса Норманна «Зенит» через пас оказался перед штрафной: Иван Сергеев отдал голевую передачу на Андрея Мостового, который низом пробил в дальний нижний угол – 1:0.

«Зенит» является лидером российского чемпионата — у команды набрано 23 очка. «Динамо» с 16 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.

Новость по теме
Алексей Игонин: мне нравится игра «Динамо» — могут преподнести сюрприз «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022