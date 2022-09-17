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Кавазашвили — о ситуации с Бальде: обманули наш великий «Спартак»!

Кавазашвили — о ситуации с Бальде: обманули наш великий «Спартак»!
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Советский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Кейта Бальде, дисквалифицированным за нарушение антидопингового регламента во время выступления за итальянский «Кальяри».

«Как была неразбериха в «Спартаке» при Федуне, так она и продолжается по сей день. «Лукойл» — серьёзная организация, известная во всём мире. Как они до сих пор не могут назначить президента футбольного клуба… Что касается ситуации с Бальде, получается, что обманули наш великий «Спартак»! С кого можно получить неустойку? Бальде мог сказать, что за ним есть такой хвост. Футболист и агент молчат — у них был сговор», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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