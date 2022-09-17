Кавазашвили — о ситуации с Бальде: обманули наш великий «Спартак»!
Поделиться
Советский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Кейта Бальде, дисквалифицированным за нарушение антидопингового регламента во время выступления за итальянский «Кальяри».
«Как была неразбериха в «Спартаке» при Федуне, так она и продолжается по сей день. «Лукойл» — серьёзная организация, известная во всём мире. Как они до сих пор не могут назначить президента футбольного клуба… Что касается ситуации с Бальде, получается, что обманули наш великий «Спартак»! С кого можно получить неустойку? Бальде мог сказать, что за ним есть такой хвост. Футболист и агент молчат — у них был сговор», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
20:45
-
20:37
-
20:30
-
20:29
-
20:29
-
20:17
-
20:08
-
20:05
-
20:03
-
19:56
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:35
-
19:19
-
19:18
-
19:17
-
19:17
-
19:12
-
19:12
-
19:02
-
18:50
-
18:42
-
18:38
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:27
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:05
-
18:01
Партнерский контент