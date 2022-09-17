Главный тренер «Баварии» Нагельсман прокомментировал поражение от «Аугсбурга»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман после поражения своих подопечных от «Аугсбурга» со счётом 1:0 высказался о плохой серии команды в последних играх немецкой Бундеслиги.

«Я сегодня не буду выделять кого-то из игроков. Последние негативные тенденции вызывают беспокойство. Мне предстоит много обдумать в ближайшее время: о себе, о ситуации, обо всём», — цитирует слова Нагельсмана страница мюнхенского клуба Bayern & Germany.

Несмотря на победу над «Барселоной» в матче 2-го тура Лиги чемпионов со счётом 2:0, «Бавария» выдаёт неудачную серию в рамках национального чемпионата. До поражения от «Аугсбурга» мюнхенский клуб успел сыграть три ничьих подряд — с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1), «Унионом» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

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