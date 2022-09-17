Хави рассказал о главных преимуществах Педри
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Педри.
«Для меня он превосходный футболист, он понимает игру и способен на всё. Он почти не теряет мяч, многие вещи делает хорошо. Педри можно сравнить с лучшими из тех, кто выступал здесь в полузащите», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
19-летний Педри в восьми матчах нынешнего сезона отметился забитым голом. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Педри является твёрдым игроком стартового состава «Барселоны» и регулярно вызывается в расположение сборной Испании.
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