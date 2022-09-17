Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави рассказал о главных преимуществах Педри

Хави рассказал о главных преимуществах Педри
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Педри.

«Для меня он превосходный футболист, он понимает игру и способен на всё. Он почти не теряет мяч, многие вещи делает хорошо. Педри можно сравнить с лучшими из тех, кто выступал здесь в полузащите», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

19-летний Педри в восьми матчах нынешнего сезона отметился забитым голом. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Педри является твёрдым игроком стартового состава «Барселоны» и регулярно вызывается в расположение сборной Испании.

Второй гол Роберта Левандовского в матче «Барселона» — «Эльче». Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Дубль Левандовского принёс «Барселоне» разгромную победу над «Эльче»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022