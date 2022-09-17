«Детский сад. Взяли кота в мешке». Кечинов — о дисквалификации Бальде из-за допинга
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Бывший футболист Валерий Кечинов поделился мнением о ситуации с дисквалификацией нападающего «Спартака» Кейта Бальде из-за нарушения процедуры допинг-контроля.
«Как так? Получается, что кота в мешке взяли. На таком уровне должны всё проследить и проконтролировать. Детский сад какой-то. На таком уровне допускать такие вещи — это несерьёзно.
Не знаю, провал это или нет для «Спартака», но кто-то должен за это отвечать. Так же нельзя. Удивительно, что такие вещи происходят», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Контракт с Бальде подписан до конца сезона-2024/2025. Он присоединился к «Спартаку» в минувшее трансферное окно в качестве свободного агента. Последним клубом форварда был итальянский «Кальяри».
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