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«Зенит» уверенно переиграл московское «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ

«Зенит» уверенно переиграл московское «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ
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Сегодня, 17 сентября, состоялся центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» долгое время первого тайма имел подавляющее преимущество по ударам, которое затем воплотилось в забитом мяче. На 35-й минуте полузащитник «Динамо» Матиас Норманн потерял мяч на правом фланге своей половины поля. Игроки «Зенита» быстро перевели мяч к штрафной площадке, Иван Сергеев отпасовал на Андрея Мостового, который пробил низом в левый угол. На 64-й минуте московская команда осталась в меньшинстве – защитник Роберто Фернандес получил вторую жёлтую за фол на Сергееве, после чего покинул поле. На 93-й минуте Густаво Мантуан реализовал выход один на один и установил итоговый счёт встречи — 2:0.

«Зенит» набрал 26 очков и оторвался от идущего на втором месте «Ростова» (22 очка). У «Динамо» в активе 16 очков, команда занимает шестое место.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
17 сентября 2022, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 35'   0:2 Мантуан – 90+3'
Удаления: Фернандес – 64' / нет
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