Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серия А: первая победа «Эмполи», продолжающийся кризис «Сампдории»

Серия А: первая победа «Эмполи», продолжающийся кризис «Сампдории»
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, прошли матчи чемпионата Италии с участием «Болоньи», «Эмполи», «Специи» и «Сампдории».

«Болонья» принимала «Эмполи» на своём поле. Гости одержали победу со счётом 1:0 — единственный мяч в этой встрече на 75-й минуте забил полузащитник синих Филиппо Бандинелли. Это первая победа «Эмполи» в нынешнем сезоне Серии А.

Италия - Серия А. 7-й тур
17 сентября 2022, суббота. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Бандинелли – 75'

«Специя» дома одержала волевую победу над «Сампдорией». Счёт на 11-й минуте открыл полузащитник гостей Абдельхамид Сабири, однако «орлята» отыгрались всего спустя минуту — автогол оформил защитник «Сампдории» Джейсон Мурильо. Победный мяч был забит на 72-й минуте, отличился нападающий «Специи» Мбала Н'Зола. «Сампдория» не одержала ни одной победы за семь стартовых туров Серии А.

Италия - Серия А. 7-й тур
17 сентября 2022, суббота. 19:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
2 : 1
Сампдория
Генуя
0:1 Сабири – 11'   1:1 Мурильо – 12' (автогол)   2:1 Н'Зола – 72'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022