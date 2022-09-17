Серия А: первая победа «Эмполи», продолжающийся кризис «Сампдории»

Сегодня, 17 сентября, прошли матчи чемпионата Италии с участием «Болоньи», «Эмполи», «Специи» и «Сампдории».



«Болонья» принимала «Эмполи» на своём поле. Гости одержали победу со счётом 1:0 — единственный мяч в этой встрече на 75-й минуте забил полузащитник синих Филиппо Бандинелли. Это первая победа «Эмполи» в нынешнем сезоне Серии А.

«Специя» дома одержала волевую победу над «Сампдорией». Счёт на 11-й минуте открыл полузащитник гостей Абдельхамид Сабири, однако «орлята» отыгрались всего спустя минуту — автогол оформил защитник «Сампдории» Джейсон Мурильо. Победный мяч был забит на 72-й минуте, отличился нападающий «Специи» Мбала Н'Зола. «Сампдория» не одержала ни одной победы за семь стартовых туров Серии А.