Серия А: первая победа «Эмполи», продолжающийся кризис «Сампдории»
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Сегодня, 17 сентября, прошли матчи чемпионата Италии с участием «Болоньи», «Эмполи», «Специи» и «Сампдории».
«Болонья» принимала «Эмполи» на своём поле. Гости одержали победу со счётом 1:0 — единственный мяч в этой встрече на 75-й минуте забил полузащитник синих Филиппо Бандинелли. Это первая победа «Эмполи» в нынешнем сезоне Серии А.
Италия - Серия А. 7-й тур
17 сентября 2022, суббота. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Бандинелли – 75'
«Специя» дома одержала волевую победу над «Сампдорией». Счёт на 11-й минуте открыл полузащитник гостей Абдельхамид Сабири, однако «орлята» отыгрались всего спустя минуту — автогол оформил защитник «Сампдории» Джейсон Мурильо. Победный мяч был забит на 72-й минуте, отличился нападающий «Специи» Мбала Н'Зола. «Сампдория» не одержала ни одной победы за семь стартовых туров Серии А.
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