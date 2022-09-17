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Денис Макаров — боковому арбитру: я тебе билеты в цирк подарю в следующий раз

Денис Макаров — боковому арбитру: я тебе билеты в цирк подарю в следующий раз
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров обратился к боковому арбитру матча с «Зенитом» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

«Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь, смотришь», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Голы в ворота «Динамо» были забиты полузащитниками Андреем Мостовым (35-я минута) и Густаво Мантуаном (90+3-я минута). На 66-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён парагвайский защитник бело-голубых Роберто Фернандес.

На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ему помогали Алексей Лунёв и Роман Усачёв, резервный арбитр — Игорь Панин. У «Динамо» были предупреждены четыре игрока, у «Зенита» — один.

Этот матч был последним для команд перед паузой на матчи сборных.

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