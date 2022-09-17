Семак — об игре с «Динамо»: создали не так много острых моментов, легко точно не было

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ход матча с московским «Динамо» (2:0) и оценил турнирные перспективы своей команды.

«Острых моментов у нас было не так много, нам точно не было легко. «Динамо» ждало своего шанса. Во втором тайме им нужно было отыгрываться, пошли вперёд агрессивнее. После удаления им стало ещё сложнее.



Наше дело работать. Каждая игра требует много сил. Сейчас четыре очка от второго места, но играть ещё 20 матчей. Стоит нам сделать осечку, и всё поменяется. Спады будут, неудачные матчи будут: и у нас, и у других команд», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 10 сыгранных туров в чемпионате России «Зенит» с 26 очками возглавляет турнирную таблицу.