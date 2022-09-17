Добровинский: фанатам «Динамо» должно быть стыдно, что вместо похода на стадион пьют пиво

Адвокат Александр Добровинский после матча 10-го тура между «Динамо» и «Спартаком» высказался о болельщиках московской команды.

«Хочу обратиться ко всем болельщикам и фанатам, которые говорят: «Нужно бойкотировать матчи из-за Fan ID». Посмотрите на «Зенит» — они не бойкотируют. Они пришли, и было ощущение, что их было сегодня намного больше. Этот бойкот… Фанаты, вы просто не любите «Динамо». Нельзя так. Должно быть стыдно, что вместо похода на стадион сидите и пьёте пиво перед телевизором. Но вам, наверное, не очень стыдно, раз вы так реагируете. Но это я в сердцах фанатам рассказал. Я пошёл и сделал эту карту. И что? Бойкот — бред», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.