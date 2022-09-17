Йоканович: Норманн отработал добротно

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал подбор игроков на матч с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).
«Сейчас я бы выбрал тот же стартовый состав, который и был на матч. Норманн отработал добротно. Это был мой выбор. Во втором тайме были замены, нужно было пытаться вернуться в игру», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ошибка норвежского полузащитника Матиаса Норманна привела к первому голу «Зенита», который забил Андрей Мостовой. Норманн присоединился к «Динамо» в минувшее трансферное окно. Также из недавно присоединившихся к бело-голубым футболистам в матче участие принимали парагвайский защитник Роберто Френандес, израильский хавбек Эли Даса, камерунский полузащитник Муми Нгамалё, также на замену вышел уругвайский защитник Николас Маричал.
- 17 сентября 2022
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