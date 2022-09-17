Михаил Кержаков: у сборной России нет целей? это вы так считаете

Вратарь петербуржского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал первый вызов в сборную России.

«Меня первый раз в карьере вызвали в сборную, как вы думаете, я рад? Мне звонил, Кафанов, пообщались.

У сборной сейчас России нет целей? Это вы так считаете. Конечно, мне интересно», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

35-летний Кержаков в шести матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) нынешнего сезона пропустил два мяча и пять раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущей кампании.

В субботу, 24 сентября, состоится товарищеский матч между сборными Киргизии и России. В ноябре подопечные Валерия Карпина должны сыграть дома с Боснией и Герцеговиной.