Барриос признан лучшим игроком встречи между «Зенитом» и «Динамо»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос признан лучшим игроком встречи с московским «Динамо» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Кроме уверенной игры в середине поля, колумбиец также совершил результативную передачу на Густаво Мантуана на последних минутах матча.
Напомним, сегодня, 17 сентября, состоялся центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Гурцкая: бразильцы в «Зените» для удовольствия одного человека:
- 17 сентября 2022
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