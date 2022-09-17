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Глава департамента судейства РФС оценил работу Карасёва в матче «Динамо» — «Зенит»

Глава департамента судейства РФС оценил работу Карасёва в матче «Динамо» — «Зенит»
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о судействе Сергея Карасёва, который обслуживал центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Спартаком» (победа команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:0).

«Предварительную оценку только можем дать. Мы считаем, что в целом с матчем он справился. Если есть какие-то недоработки, то они имели мелкий характер. Если «Динамо» считает, что не было удаления за вторую жёлтую карточку, то это единственное, о чём они могут говорить. Мы ждём обращения в ЭСК — эксперты дадут свою оценку. Я никаких моментов не заметил. После матча у меня никаких негативных осадков нет», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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